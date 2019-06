"Fuck jer" og kryds ved borgmesteren: Så mange afgav ugyldig stemme i Middelfart

Stabschef og valggeneral Martin Albertsen fortæller, at det typisk var folk, der stemte på partiledere, der ikke var opstillet i Middelfart-kredsen.

Om det var bevidst eller ej, så måtte stemmetællerne erklære 74 stemmesedler for ugyldige. Det er 26 flere end ved folketingsvalget i 2015.

Men det var ikke alle, der var lige fikse til at sætte krydset.

- Ikke mangel på informationer

Folk skrev selv Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen på stemmesedlen - og en enkelt ville stemme på Kristian Thulesen Dahl.

Mens andre satte kryds på flere eller alle kandidater. Og det går ikke.

- Det var også en, der skrev "fuck jer". Det er ikke alle, der roser os, bemærker Martin Albertsen, der tilføjer, at der plejer at være et sted mellem nul og ti ugyldige stemmesedler fra hver af kommunens 11 valgsteder.

- Det plejer at ligge nogenlunde konstant, siger valggeneralen.

Der var også nogen, der tegnede smiley-ansigter og klistrede sedler på stemmesedlen.

Desuden kan Middelfarts socialdemokratiske borgmester, Johannes Lundsfryd, også glæde sig over at få et kryds, men da han slet ikke var opstillet til Folketinget, er den pågældende stemmeseddel kasseret.

De ugyldige stemmer udgør blot 0,29 procent af de samlede antal stemmer i Middelfart Kommune, og Martin Albertsen mener da heller ikke, at der mangler vejledning til at sætte det ene kryds korrekt.

- Der er ikke mangel på informationer, og der hænger skilte overalt, der fortæller, hvordan man skal sætte krydset, understreger valggeneralen.

I alt 237 stemte blankt. Det er 13 flere end ved valget i 2015.