Frivillige træskibsbyggere fra Middelfart er i gang med millionprojekt

Foreningen Lillebælt-Værftet er i gang med udvidelsesprojekt for at fremtidssikre værftet.

Middelfart: En render med en tagpaprulle og er i gang med at lappe et tag.

Andre er bøjet over en historisk smakkejolle fra Svinø.

Mens andre igen har hænderne fulde med en mahogni-dragebåd fra 1960'erne, der skal totalrenoveres.

20-25 frivillige fra foreningen Lillebælt-Værftet mødes hver torsdag på Middelfart Skibs- og Bådebyggeri.

Det er alt fra pensionerede ingeniører, bankmænd, en tandlæge samt en sløjdlærer, der er i færd med det ene projekt efter det andet.

Bestyrelsesformand Jens Lautrup oplever, at foreningen og træskibsværftet i øjeblikket rykker med hastige skridt.

Særligt efter man har investeret et større beløb i materiel, så den private bådebygger Chris Domino Larsen kan ansætte en lærling.

Og de frivillige har endnu mere fart på for at fremtidssikre værftet, der har eksisteret i mere end 160 år.

For stregerne er nemlig sat til et projekt, hvor en omkring 40 kvadratmeter stor, opvarmet hal bliver opført på området sammen med et nyt kontor samt en kantine.

Derved får de frivillige og den private bådebygger lettere ved arbejdet i de kolde måneder.

Bestyrelsesformanden anslår, at projektet løber op i en million kroner.

- Så vi skal ud at søge penge i nogle fonde, bemærker Jens Lautrup, der håber, at der for alvor kommer skred i projektet i løbet 2019.