Fritidskonsulent skal løfte foreningerne

Nordvestfyn: Der er hjælp på vej til de foreninger, der gerne vil have sparring fra Middelfart Kommune i forhold til nye tiltag, eller hvis der skal findes vej til eventuelle tilskud og regler.

Middelfart Kommune har nemlig ansat en fritidskonsulent, der overordnet har til opgave at arbejde for, at flere blive aktive i foreningslivet. Ikke mindst fysisk aktive.

Thorkild Kristensen kommer til Middelfart fra et lignende job i Faaborg/Midtfyn Kommune, og han er ansat i et samarbejde med DGI. Dermed fordeler han sin tid mellem de to arbejdsgivere, men fysisk får han arbejdsplads på Middelfart Rådhus.