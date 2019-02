Frisør dobler op: Delbrin Saaduo håber på flere kunder

hMiddelfart: Endnu en frisørsalon har slået dørene op på Østergade i Middelfart.

Salon Alania åbnede 1.februar i lokalerne i nummer 24, der det seneste år har huset döner-sandwichbar og forinden det en shawarmabar.

Men nu kommer der altså atter liv i lokalet, der denne gang ikke kommer til at have mad på menuen.

Det er Delbrin Saaduo, der for et år siden overtog Salon Centrum, som har åbnet den nye salon, der ligger i de tilstødende lokaler.

- Jeg håber på at kunne få en anden type kunder i den nye salon, fordi vi har billigere priser, siger Delbrin Saaduo om den nye salon, der kun tilbyder herre- og børneklip.

Aras Hassan, som har arbejdet i Salon Centrum, bliver manden med saksen, når man sætter sig i frisørstolen i Salon Alania. Delbrin Saaduo fortsætter med klipningen af kunderne i salonen ved siden af.

Og ejeren er ikke nervøs for, om der er kunder nok til to saloner ved siden af hinanden.

- Vi har mange stamkunder i Salon Centrum, som kommer for at blive klippet ved mig, mens vi i den nye regner med at kunne tiltrække nye kunder, siger han.

Der er dog i fremtiden andre planer for den nye salon. I løbet af de næste par år håber Delbrin Saaduo på, at han kan flytte Salon Centrum ind i de mindre lokaler.

- Huslejen i Salon Alania er billigere end i Salon Centrum. Derfor vil jeg gerne rykke salonen ind ved siden af på et tidspunkt, siger han.

Hvornår flytningen sker, ved Delbrin Saaduo dog ikke endnu.