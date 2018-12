Middelfart. En 19-årig mand fra Jylland var lidt for frisk, da han natten til søndag kom ud fra Bubbas Bar i Østergade. Her var politiet til stede i en anden anledning, men da den unge mand fik øje på patruljen, gik han over og smadrede en flaske ned i foran betjentene. Det fortæller Steen Nyland, der vagtchef ved Fyns Politi.

- Da flasken rammer jorden råber han "1-0" og så sit eget navn. Det skulle han ikke have gjort, for der gik kun ganske få sekunder, inden der blev udlignet til 1-1, siger vagtchefen.

Den 19-årige blev anholdt på stedet og fik en køretur til Odense, hvor han tilbragte resten af natten i detentionen. Han blev løsladt søndag morgen og kan nu se frem til en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.