125 frimurerbrødre dyrker åndeligt frirum bag de tykke mure hos Castrum Fratum på Østre Hougvej.

Middelfart: Egentlig var det i bestræbelserne på at få nye medlemmer, at den lokale frimurerloge Castrum Fratum for et halvt år siden besluttede at byde indenfor bag de tykke mure på Østre Hougvej 40 i Middelfart. Siden har tilgangen været stor, så man i dag er oppe på de normale 125 brødre. Det betyder, at der igen er cirka et halvt års ventetid, hvis man søger om optagelse. Det forhindrede dog ikke lørdagens besøgende i at få indblik i en særlig verden kun forbeholdt myndige mænd over 21 år med en dåbsattest. Lørdagens åbne hus var samtidig en opfølgning på frimurer Peter Duetofts foredrag i onsdags på Kulturøen, hvor 100 mennesker fik stillet deres nysgerrighed om en verden, som siden starten i 1858 har været omgærdet af hemmelighedskræmmeri og mystik. Logens anden næstformand Lars Baun, der til daglig ernærer sig som business angel (investerer i nye virksomheder, red.), var en af dem, som tog i mod gæsterne ved indgangen. Ifølge ham handler frimureriet i al væsentlighed om åndelig fitness ud fra de fire dyder tavshed, forsigtighed, mådehold og barmhjertighed. - Det handler meget om samtale og skabelsen af et åndeligt frirum. Mobiltelefoner og computere ikke bare slukkes, vi lægger dem i garderoben, inden vi går ind, fortæller Lars Baun, der blev optaget for 18 år siden.

I logens garderobe hænger portrætter af samtlige logebrødre taget på det tidspunkt, hvor de er blevet optaget. Foto: Søren Gottwald

Julehjælp og forskning Den Danske Frimurerorden er altid diskret omkring de ting, den støtter ud fra et barmhjertighedssynpunkt. Men blandt andet de danske hospicer og Børnecancerfonden får betydelige midler fra ordenen. Desuden støtter den dansk forskning. - I Middelfart har vi desuden en årlig juleuddeling, hvor 100 trængende familier får en pakke af os, men vi har også støttet andet lokalt, fortæller Lars Baun. Midlerne kommer fra frimurere, der har testamenteret deres formuer til logen, samt ugentlige indsamlinger. - Vi ligger altid en skilling, hver gang vi mødes, det kan være alt fra 50 til 1000 kroner, fortæller Lars Baun, der understreger, at man finder folk fra alle samfundslag i logen i Middelfart. - I gamle dage, var logen kun for det bedre borgerskab, men sådan er det bestemt ikke længere, alle med et godt omdømme kan søge om optagelse. Og det kræver blot, at to nuværende frimurere vil stå inde for dem, stå faddere, som vi kalder det, for at blive optaget, hvis der vel og mærke er plads, fortæller Lars Baun.

Lars Baun viser det store logeflag frem, som nogle brødre vælger at få dækket deres kiste i kirken med, når den tid kommer. Foto: Søren Gottwald

To ældre logebrødre i ordenens store sal med plads til 100 mennesker. Holger Pedersen (t.v.) blev optaget for 40 år siden, mens 89-årige Peter Tscherning kan se tilbage på 44 år, som en del af Castrum Fratum i Middelfart. Den egentlige logesal, var ikke åben for lørdagens besøgende, - Den er ramme om de rituelle handlinger, hvis vi afslører det, er det jo som at lade nye medlemmer læse en kriminalroman bagfra, forklarede Peter Tscherning uden at ville komme nærmere ind på ordenens ritualer. Foto: Søren Gottwald

Jan Nygaard Nielsen og Keld Riisom kommer begge fra Ejby. Logen har medlemmer helt fra Hejnsvig i vest og Vissenbjerg i øst. Foto: Søren Gottwald