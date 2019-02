Frimærker og gækkebreve på Middelfart Museum var en succes

Middelfart: For femte år i træk holdt Middelfart Museum og Middelfart Frimærkeklub en fælles aktivitet i børnenes vinterferie, hvilket var en stor succes. Sådan lyder det i en pressemeddelelse.

Aktiviteten bestod blandt andet i, at de besøgende kunne tegne egne frimærker og få dem trykt. Derudover blev der klippet gækkebreve, og det var også muligt at starte egen frimærkesamling ved "tag selv bordet". Der var desuden også mulighed for at se gamle postkort fra Middelfart og omegn.

I løbet af ugen var der i alt 357 besøgende, både børn og voksne, som alle deltog i aktiviteterne.