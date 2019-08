Fri bane senest 1. oktober: Lillebæltsbro åbner måske før tid

Middelfart: Kun vedvarende regn de næste uger kan nu forhindre Vejdirektoratet i at holde sit løfte om en genåbning af Den Gamle Lillebæltsbro 1. oktober. Det fortæller Janie Ipsen, som er ansvarlig for den 130 millioner kroner dyre renovering af den 85 år gamle bro.

Hun vil heller ikke afvise, at broen kan risikere at åbne før.

- Der er ikke noget med, at vi venter til den 1. oktober, vi åbner broen, så snart vi er færdige, fortæller Janie Ipsen.

Nogen 100 procents garanti for en åbning senest den 1. oktober tør Vejdirektoratets ankerkvinde dog ikke give.

- Vi mangler fortsat nogle gummifuger på tværs af vejbanen samt hele slidlaget. Og begge opgaver er følsomme overfor regn. Gummifugerne kan vi godt dække af, men selve slidlaget kan kunne lægges i tørvejr, forklarer ingeniøren.

- De sidste dages regn har bremset arbejdet. Vi havde heldigvis lidt tid i banken, men bliver det ved med at regne, så kan vi i allerværste fald risikere at gå over 1. oktober, siger Janie Ipsen, der understegreger, at der er blevet arbejdet på broen i fuldt omfang hele sommeren.

Hvis vejret tillader det, lægges slidlaget fra Jyllandssiden til midt på broen onsdag, torsdag og fredag i denne uge, mens resten lægges i næste uge.

- Om 10 dage kan jeg sige meget mere om, hvilken dag vi åbner broen, men vejrudsigten tegner god, så jeg forventer helt klart, at vi når det senest til tiden, siger Janie Ipsen.