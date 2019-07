Fredet og hærget stationsbygning i top fem: - Jeg har haft hundredvis af fremvisninger på den

Boliga fremhæver blandt andet, at detaljer som billetlugen er bevaret, som gør, at den fredede bygning er havnet på listen.

Nørre Aaby: Et fyrskib i København. Et pakhus i Helsingør. En mølle i Stouby. Et vandtårn i Hasseris. Og så den gamle stationsbygning i Nørre Aaby.

Finansiering en hindring

Han har fundet flere mulige købere, der bare ikke kunne løfte primært det økonomiske.

- Jeg har ikke problemer med at finde købere. Det har jeg fundet flere gange. Men jeg har problemer med at få den finansieret. Det er fordi, det er en speciel ejendom, hvor kreditforeningerne går ud og siger, at man kun kan få finansieret måske 60 procent, og så skal man selv lægge de sidste 40 procent og selvfølgelig også have til istandsættelsen af ejendommen, siger Peter Warming.

- Hvis du går 10-15 år tilbage, kunne du have belånt hele ejendommen, og du kunne have fået en garantistillelse og lånt til istandsættelsen. Det kan man altså ikke mere. Man skal være pengestærk for at kunne gabe over sådan en opgave, konstaterer han.