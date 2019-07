Fransisco fra Portugal mangler værtsfamilie

AFS Interkultur hjælper hvert år omkring 150 unge til et ophold i Danmark hjemme hos en familie. I august kommer 125 udviklingsstuderende til Danmark, og blandt dem er 17-årige Fransisco, der tidligere har haft en dansk udvekslingsstudent boende. Han håber at finde et sted i nærheden af Kolding - for her bor hans tidligere "værtssøster".

Trekantområdet: AFS Interkultur er i øjeblikket igang med at finde værter til 125 udvekslingsstudernede, der kommer til Danmark 9. august. Og når det gælder 17-årige Fransisco fra Portugal, så håber organisationen af finde et sted i nærheden af Kolding, for her bor Clara, som tidligere har været på udveksling hos Fransiscos familie i Portugal.Som værtsfamilie bliver man tilknyttet en lokalforening, som dækker ens område. Lokalforeningen laver forskellige sociale arrangementer, så der er mulighed for at møde de frivillige og andre værtsfamilier. Jo flere familier der er i området, jo større glæde skaber det. Familierne kan nemlig også have gavn af hinanden og dele erfaringer og oplevelser.I Kolding Lokalforening er der allerede to familier, der allerede har meldt sig som værtsfamilie for en af de kommende udvekslingsstudenter. Derudover er der tre familier, som allerede har en udvekslingsstudentboende, der kom i januar i år, og som rejser hjem i slutningen af december måned. Så der er altså rig mulighed for at blive en del af et større netværk.