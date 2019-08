Middelfart: En eller flere gerningsmænd har sandsynligvis haft både bil og trailer med i forbindelse med et tyveri fra Middelfart Skytteforening i løbet af sidste uge eller den forgangne weekend.

Foreningen efterlyser i et opslag på Facebook personer, der får tilbudt kilovis af bly eller seks udendørs lamper.

Formand og banehjælper Søren Rye uddyber, at man i forbindelse med klargøring til et større stævne, der løber af stablen tirsdag, torsdag og lørdag og søndag, opdagede, at lamperne på 200 meter-banerne var pillet ned.

Desuden manglede i alt otte spande med hver anslået 40 kilo bly i hver, som klubben havde planlagt at sælge.

Det er bly, der bliver samlet op via såkaldte skydecykloner, der fanger det bly, der ellers bliver skudt ind i en jordvold.

- Det er sgu lidt frækt, når vi er sådan en lille forening, der ikke har uanede af midler. Vi har investeret, så vi kan samle blyet op, og nu forsvinder gevinsten, siger Søren Rye.

Han anslår, at foreningen har mistet værdier for omkring 3000 kroner.