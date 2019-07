Fodboldklubberne i Gelsted, Ejby og Brenderup har de seneste fem år benyttet sig af holdfællesskaber. Nu går de skridtet videre og underskriver en samarbejdsaftale for alle ungdomsspillere, der sikrer fælles økonomi og ens vilkår for spillere og trænere i de tre klubber.

Nordvestfyn: For bare få år siden ville en bindende aftale mellem tre lokale rivaler have været utænkelig, for de lokale drillerier og indbyrdes kampe er en del af drivkraften i de ugentlige træninger. Men det er nye tider, og i denne uge blev der sat underskrifter en på aftale, der sikrer ens vilkår, fælles økonomi og tæt samarbejde på tværs mellem ungdomsspillerne i Ejby, Gelsted og Brenderup - tilsammen kaldet EGB. Omkring 160 fodboldspillere på tværs af de tre moderklubber bliver inkluderet i EGB-samarbejdet. - Vi får færre og færre fodboldspillere, så for at kunne tilbyde fodbold på alle niveauer må vi gå sammen. Vi har haft holdsamarbejde gennem flere år, men det er første gang, vi gør det skriftligt, fortæller Michael Thomsen. Han bor i Ejby og var blandt de første til at søge et holdfællesskab, da han som pigetræner begyndte i Ejby. Han har brugt de seneste år på at skabe forståelse for den bindende aftale, der er skabt nu, og han er derfor koordinator i det samarbejdsudvalg, der netop er etableret til at udmønte aftalen. En aftale, som de tre moderklubber bifalder helhjertet. - Det her betyder, at vi kan tilbyde 11-mands-fodbold i alle teenageårgangene. Det er ellers kun de større klubber, der kan det, siger Britta Jensen, der er fodboldformand i Gelsted.

Michael Thomsen, Regina Pedersen, Britta Jensen, Bjørn von Rosen, Phillip Kruse og Allan Hygum Mess fra de tre samarbejdende klubber. Foto: Jan Bonde

Samme muligheder Bjørn von Rosen er næstformand i Brenderups fodboldafdeling, og han glæder sig ikke mindst over, at der er opstået en klubfølelse på tværs. - Der er kommet en EGB-ånd efterhånden. Det har aldrig været ungdomsspillerne selv, der var problemet. Men på trænersiden og hos de ældre medlemmer har der været en skepsis, fortæller han. Aftalen sikrer, at en spiller betaler det samme i kontingent uanset moderklub, at en træner får den samme aflønning uanset moderklub og at man som moderklub har de samme udgifter til et hold, uanset hvor holdet har base. Samtidig giver det lige vilkår i forhold til træneruddannelser. - Og det er et stort og vigtigt skridt for os. Tidligere har det været sådan, at man som træner har haft forskellige muligheder afhængig af, hvilken klub man tilhørte, siger Regina Pedersen, der er fodboldformand i Brenderup.

Fra venstre Allan Hygum Mess, Phillip Kruse, Bjørn von Rosen, Britta Jensen, Regina Pedersen og Michael Thomsen. Her ser de bagud, men ellers er aftalen skabt for at kigge fremad. Foto: Jan Bonde

Seks fodboldbaner og fire haller Med aftalen råder EGB-samarbejdet over seks fodboldbaner og fire haller. Faciliteterne skal deles med de tre moderklubbers øvrige hold og hallerne ikke mindst med andre foreninger. - Men vi får mulighed for at tilbyde op til tre gange ugentlig træning på holdene, og vi kan i stort omfang tilbyde fornuftige træningstider til alle, fordi vi har tre steder at lægge træningen, siger Allan Hygum Mess, der er fodboldformand i Ejby. Hovedreglen er, at holdene træner i den by, hvor træner og de fleste af spillerne kommer fra.

Fodboldformand fra Brenderup IF, Regina Pedersen, sætter sin signatur på aftalen, mens Britta Jensen fra Gelsted og koordinator Michael Thomsen ser til. Foto: Jan Bonde

En langsigtet plan Ved at få skabt den bindende aftale håber koordinator Michael Thomsen på, at der er skabt et stærkt foreningsfundament for fodbolden i de næste mange år fremover. - Nu er principperne nedfældet, så der ikke er noget at tage fejl af. Og vi må sige, at de skeptiske kommentarer, der har været tidligere, er gjort til skamme. Alle vil gerne det her projekt, siger han. Indtil nu har holdene optrådt i de farver, som hjemmebaneklubben spiller i - hvidt i Gelsted, rødt i Ejby eller blot i Brenderup. Men det er planen, at der skal vælges et decideret EGB-spillesæt. Og her fornemmer man, at der lige venter en forhandlingsrunde mere, inden det er helt på plads. - Det bliver nok noget rødt, siger Michael Thomsen med et Ejby-glimt i øjet.