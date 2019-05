Fra døgnrapporten: Batteri-tyveri hos Fjelsted Speedway - og et biltyveri ved Staurbyskov

Fjelsted/Staurbyskov: Fyns Politi melder om to tyverier anmeldt i løbet af torsdagen. Hos Fjelsted Speedway er banens uregistrerede brandbil, der bruges til at vande banerne med før løb, gjort ukampdygtig. Der er nemlig fjernet to 24-volt-batterier fra bilen - kablerne klippet over med en tang, som er efterladt på stedet. Brandbilen er desuden blevet tømt for diesel. Tyveriet er sket mellem tirsdag og onsdag i denne uge.

Et andet sted i kommunen - på Staurbyskovvej - er der mellem klokken 16 og 18 blevet stjålet en sort BMW fra 2012.