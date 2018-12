Bygningerne, hvor Strib Bibliotek normalt holder til, bliver de kommende måneder renoveret. Foreningen Bevar Strib Bibliotek har dermed vundet en stor sejr i forhold til bibliotekets overlevelse, og nu har foreningen planer om at forvandle biblioteket til et reelt medborgerhus.

Strib: Et moderne bibliotek skal være til meget mere end ind- og udlån af bøger og film. Den opfattelse har været udbredt gennem flere år, og i Middelfart er biblioteket da også hjørnestenen i den bygning, der kaldes Kulturøen, som også huser biograf, turistkontor og spisested.

Men også på de mindre biblioteks-satelitter kan det at låne bøger udvikle sig. Det er i hvert fald planerne i foreningen Bevar Strib Bibliotek. Som navnet antyder blev foreningen dannet for at redde det lokale bogudlån fra lukning. Det var tilbage i 2011, hvor beskeden til foreningen var, at man fik et år til at vise, at der var grobund for et kultursted, hvor aktiviteter og udlån kunne gå hånd i hånd.

Og med en igangværende renovering af bygningerne, hvor biblioteket holder til, kan foreningen syv år efter sin tilblivelse se tilbage på en mission, der er lykkedes. I virkeligheden kan foreningen vel nedlægge sig selv?

- Man kan i hvert fald godt argumentere for, at den kan tage et nyt navn, siger Charlotte Pedersen.

Hun er biblioteksleder i Middelfart Kommune og dermed dybt involveret i planerne om at renovere og forny biblioteket i Strib.

- Foreningen har gjort det godt. Vi kan konstatere, at det aktivitetsniveau med arrangementer og ture, som Strib Bibliotek gennenmfører hver sæson, kunne vi ikke have klaret med de ressourcer, der er til rådighed i selve biblioteksdriften.