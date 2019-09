Fra Mexico til Middelfart: Rejs med smagsløgene til street food festival

Middelfat Street Food Festival har slået dørene op for første gang. På ganske få kvadratmeter kan du komme langt rundt i den gastronomiske verden, og forventningerne til årets festival er høje. Men manden bag ved også, at det kan kræve tålmodighed at få etableret et nyt koncept som dette.

Middelfart: Man er ikke i tvivl. Budskabet rammer næsen, før man overhovedet kan se, hvad det handler om, når man kommer til Kitzchen på Brovejen. Vinden bærer duftene fra madvognene med sig. Mexicanske krydderier rammer næseborene, og i det vinden skifter, kommer en ny duft. Muligvis en duft af smeltet ost. Denne weekend kan du rejse verden rundt med dine smagsløg til Middelfart Street Food Festival, der afholdes ved Kitzchen og er arrangeret af samme steds indehaver, Jan Zederkof. Syv forskellige vogne udgør festivalen, og her kan du kaste dig over mexicansk mad, thaimad, falafler, pandekager, mini-smørrebrød, kaffebar og burgere. Dertil kommer en del kulørte lamper og nogle fede beats leveret af en DJ. Jan Zederkof har sat forventningerne højt til den første madfestival i Middelfart: - På Facebook har 4300 mennesker meldt, at de deltager. Vi har jo selv erfaringer med at køre rundt på street food-festivaler, og min oplevelse er, at der i de mindre byer er stor interesse for det. I Kolding havde de 20.000 deltagere, og det var kun andet år, de havde det. Hvis der kommer 3-4000 mennesker her i år, så er vi glade, men jeg ved godt, at det kræver tålmodighed at løbe det her i gang, siger han.

Det kræver en skammel at komme helt op og se udvalget. Foto: Mia Harm Madsen

En følen på tænderne Idéen om en gademads-festival har længe rumsteret hos Jan Zederkof, der gik i gang med at planlægge denne festival tilbage i april. - Det er jo en følen på tænderne den her gang. Når vi er færdige her, så skal vi evaluere med Brobygning Middelfart, og så skal vi finde ud af, hvor stort det kan slås op næste år, og her vil jeg rigtig gerne have fat i byens egne aktører, siger Jan Zederkof. De medvirkende madboder er ikke lokale. Med undtagelse af kaffebaren, smørrebrødsbussen og Kitzchens egen burgerbus er deltagerne fra andre byer.

Telte og kulørte lamper rammer begivenheden ind. Foto: Mia Harm Madsen

Der er Nutella klar i lange baner i pandekagebilen. Foto: Mia Harm Madsen

Hvad skal man mon vælge? Foto: Mia Harm Madsen

Det sværeste bliver nok at bestemme sig for, hvad man helst vil sætte tænderne i. Foto: Mia Harm Madsen

Værs'go. Så er der serveret. Foto: Mia Harm Madsen