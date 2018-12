Forvandling: Det er aldrig for sent at hanke op i sit helbred

Middelfart: Man kan møde læge og forfatter, Jerk W. Langer til et spændende foredrag tirsdag 15. januar på Kulturøen.

Det foregår fra klokken 19 til klokken 21.

- Er du klar til den store forvandling? Det er nemlig aldrig for sent at hanke op i sit helbred. Snarere tværtimod, siger Jerk W. Langer.

- I dette foredrag taler han om antiinflammatorisk levevis. Hør om den seneste forskning i mad, bevægelse, motion, søvn, kosttilskud, humør og levevis på både underholdende, spændende og lærerig vis. Undervejs kommer du op at stå, får mange praktiske råd, et par gode grin, samt venlige puf bagi. Ingen tomme løfter, men reel viden og konkrete løsninger. Du får god lejlighed til at stille alle de spørgsmål, du vil, lyder det i pressemeddelelsen.

Jerk W. Langer har blandt andet skrevet bestsellerbøgerne "21 helbredende dage med antiinflammatorisk Kost" og "Sundt blodtryk på 14 dage" samt er vært i TV2-serien "En kur der dur".

Man kan købe billetter hos Helsam Middelfart, Østergade 12, Tlf. 64 41 98 11.