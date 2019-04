Fortsat uvis fremtid for konkursramt efterskole: - Det er på høje tid, hvis vi skal skaffe elever

- Jeg vil ikke kommentere på, hvad folkene i foreningen tænker eller føler. Men situationen er forsat uafklaret, vi forhandler stadig med to-tre stykker, og uden at sætte navn på, vil jeg godt sige, at vi fortsat sympatiserer med de lokales ønsker om at skabe en ny skole på stedet. Undervisning og sociale tiltag falder jo netop indenfor Merkurs værdigrundlag, siger Alex Boldrup Andersen.

- Det er høje tid, hvis vi skal nå at starte sommerkurser op og skaffe tilstrækkeligt med elever til skoleåret 2020/21. Det ved Merkur også, og jeg kan derfor godt frygte, at vi er ude af billedet, siger Ask Nørholm, der mener, foreningen har gjort klart, hvad den vil og økonomisk magter, og bolden derfor nu ligger hos Merkur, siger Ask Nørholm.

Båring: Det er nu snart tre uger siden, at Foreningen for Opstart af Båring Efterskole og Højskole har hørt fra Merkur Andelskasse. Og det frustrerer formand Ask Nørholm.

Også andre ting end prisen

Jehovas Vidner har tidligere vist interesse for bygningerne.

Kreditdirektøren afviser dog at svare på, hvorvidt Merkur har været eller er i dialog med den religiøse bevægelse om et køb, eller hvem den tredje part er. Han svarer dog ja til spørgsmålet om, både lokale og udenbys er inde i billedet.

Er det uenighed om prisen, som trækker sagen i langdrag?

- Det er mere kompliceret end som så. Jeg skal selvfølgelig varetage andelskassens interesser og få mest muligt ud af en handel. Men det er ikke nødvendigvis selve prisen, som skiller os ad. Også elementer som, hvornår ejendommen skal overtages, hvordan finansiering skal ske, og hvilken risiko, vi skal tage ved en handel, spiller ind, forklarer Alex Boldrup Andersen og fortsætter:

- For det nytter ikke noget at sælge til nogle, fordi projektet falder ind under Merkurs bæredygtige værdigrundlag, hvis det ikke også er bæredygtigt økonomisk, så handler vi uansvarligt over for de medlemmer, som ejer andelskassen, siger Alex Boldrup Andersen, der har svært ved at byde på, hvornår en aftale med en ny køber kan underskrives.

- Der skal to parter til en handel, og det er ikke kun os, det afhænger af, så om der går dage, uger eller måneder, er umuligt for mig at svare på. Jeg kan kun sige, at direktionen har fået grønt lys fra bestyrelsen, som det kræves i finansverdenen, til at sælge ejendommen på Kaj Thanings Allé, og vi har selvfølgelig forståelse for, at der er nogle, som tripper for en afgørelse, men at vi som udgangspunkt skal varetage vore ejeres interesser, siger Alex Boldrup Andersen.