Forstander takker af efter 11 på posten: Har masser af elever i bogen

Strib: Han efterlader sin efterskole med masser af elever på indskrivningslisten.

Og efterfølgeren er forstanderens højre hånd, der er udpeget til at køre skolen sikkert videre.

Strib Idrætsefterskole gennemfører til sommer et planlagt forstanderskifte, når manden i front, Ole Kristian Warthoe, takker af efter 11 år på posten.

Han går med ro i maven på pension med udgangen af august, da idrætsefterskolen med 124 elever er på en rigtig fin kurs i forhold til antallet af elever.

- Vi er fuldstændig booket de næste to år, og vi er også godt med i 2021/2022, fortæller den afgående forstander.

- Jeg er været umådelig glad for at være her, og der har været et rigtig godt samarbejde med bestyrelsen, og der er et godt samarbejdsklima. Vi har løftet i fællesskab, understreger Ole Kristian Warthoe.

Strib Idrætsefterskole har fokus på håndbold, fodbold og badminton, og det er linjer, der ifølge fortstanderen fortsat er populære blandt de unge.

Også efterskolens placering midt i landet har hjulpet godt på vej i forhold til det stabile elevtal gennem de seneste år, hvor andre efterskoler har måttet dreje nøglen.

- Vi har lagt meget stabilt (på elevtallet, red), og vi ligger enormt centralt med den placering, vi har på landkortet, og så har vi tre minutter til motorvejen og 10 minutter til banegården, understreger Ole Kristian Warthoe.