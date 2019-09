Forstå kommunens milliardbudget: Kom til læsermøde og bliv klædt på inden budgetforhandlinger

Middelfart: Hvor mange penge bruger Middelfart Kommune egentlig på børnepasning, på kvaliteten af skolerne og på en passende ældrepleje?

Hvordan foregår det, når størrelsen på pengeposerne skal forhandles på plads? Og ender poserne med at være store nok?

Det er emnet for Fyens Stiftstidendes næste læsermøde, der finder sted i magtens centrum, byrådssalen, tirsdag 10. september klokken 17-19.

Her har vi inviteret Middelfart Kommunes økonomichef Eva Iversen, som vil gennemgå, hvordan kommunens budget hidtil har set ud, og hvordan det bliver til.

På grund af folketingsvalget i juni er forhandlingerne forsinkede. Under oplægget vil du få overblik over, hvad der skal ske på rådhuset frem mod 2. behandlingen af budgettet i november.

Derudover vil mødet byde på en samtale om Middelfart Kommunes pengepung. Vi håber, at I læsere har lyst til at hjælpe os med at finde ud af, hvordan vi bedst dækker de kommende budgetforhandlinger i avisen.

På hvilke områder gør kommunen det godt? På hvilke områder mangler der penge? Og hvorfor?

Mødet er gratis og åbent for alle interesserede - dog med et begrænset antal pladser. Der vil være forplejning undervejs.

Tilmelding skal ske til journalist Sofie Ejlskov Hugger på soehu@fyens.dk senest mandag 9. september.