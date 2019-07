Forslag: Flere skal dele millionregning for nyt, stort stadion-, hotel- og musikprojekt i Middelfart

Ambitionen om at udvikle området omkring Lillebæltshallerne, så det kan rumme musikhus, sportel og nyt stadion kan kun blive til virkelighed, hvis de centrale aktører deler regningen mellem sig. Det mener Claus Hansen, der er formand og MG & BK og med i arrangørgruppen omkring Rock Under Broen. Sammen med støtteforeningen Middelfart Event tripper han for at få et blivende sted til afvikling af koncerter, og hvis det store projekt ikke lader sig realisere, er fodboldklubben klar til at kigge efter alternative placeringer.