Forsker: - Det smager ikke helt vildt godt, men det virker

Saften fra de vestfynske rødkløvermarker virker rent faktisk. Det er dokumenteret gennem studier på Aarhus Universitet.

Føns: Rødkløverekstraktet er gennemtestet på Aarhus Universitet. Her blev lektor, ph.d. Per Bendix Jeppesen ringet op af Michael Mohr Jensen for fem år siden og spurgt, om han ville kigge nærmere på de fermenterede safter fra de vestfynske marker. Se, om de virkede mod gener i overgangsalderen, som man formodede. Det ville Per Bendix Jeppesen gerne, men han var skeptisk til en start. Han dykkede ned i litteraturen og kunne se, at asiatiske lande i mange år har brugt fermenteret rødkløver med god effekt mod generne ved overgangsalder. Ligeledes kunne man se, at forekomsten af knogleskørhed i Asien ikke var lige så hyppig som i vestlige lande. Om det hang direkte sammen med fermenteret rødkløver var aldrig blevet videnskabeligt bevist. Så der var noget at gå i gang med.

Fermentering er nøglen - Overgangsalder er ikke en sygdom, man dør af, men man skal bestemt tage det alvorligt. Det kan give søvnløshed, depression, ledsmerter, urininkontinens og svedeture. Det kan måske fremkalde hjertekarsygdomme, forklarer Per Bendix Jeppesen. Også tab af knoglemasse er en konsekvens af overgangsalderen. Det særlige ved rødkløver er, at det har et højt indhold af et østrogenlignende stof, kaldet isoflavoner, som ved fermenteringen kan optages i fordøjelsen. Hverken Per Bendix Jeppesen, Michael Mohr Jensen eller måske endda asiaterne, der har spist fermenteret mad i århundreder, heriblandt rødkløver, har vidst, at det netop var fermenteringen, der var nøglen til successen. - Michael Mohr Jensen har jo brugt fermenteringen med mælkesyrebakterier som en måde at opbevare rødkløverekstraktet på, fordi hans produktion er økologisk, og han ikke tilsætter konserveringsmidler, men det viste sig, at østrogenet fra planterne kun kan optages i kroppen, hvis det netop er fermenteret på denne måde. Det var held i held, at han bruger den metode, for det var først til sidst, at vi fandt ud af, hvorfor vi fik så gode resultater, siger Per Bendix Jeppesen, der i løbet af sine studier er blevet meget overrasket over den effekt, som rødkløverekstraktet har på kvinder i overgangsalderen.

Stort studie Indtil nu har der været medicinske tilbud til kvinder med gener af overgangsalderen, men disse er ikke optimale idet, de blot har udskudt overgangsalderen til det tidspunkt, man igen holder op med at tage medicinen. - Man kan give hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen, men det skal man være påpasselig med, for der er en øget risiko for brystkræft og kræft i æggestokkene, fortæller forskeren, der i stedet forsøgte sig med den gærede saft fra de vestfynske marker. Han har gennemført studier, hvor 60 kvinder har deltaget. Den ene halvdel fik rødkløverekstraktet, og den anden halvdel fik et snyde-stof, der smagte lige sådan. - Vi fandt kvinder midt i overgangsalderen, og vi så, at de havde et kraftigt fald i både antallet af hedeture, men også intensiteten af dem, der var tilbage. Efter tre måneder med rødkløverekstraktet kunne vi se, at de kvinder, der fik ekstraktet, stort set ikke havde nogle symptomer mere. Vi lavede også en scanning af deres knoglemasse efter tre måneder og kunne se, at rødkløverekstraktet beskytter knoglemassen, siger Per Bendix Jeppesen.

Budskab skal spredes Rødkløverekstraktet har gennem studierne i Aarhus nu en blåstempling, idet det med mere end 99 procents sikkerhed er det, der har givet kvinderne den gavnlige effekt. - Jeg havde ikke forventet det. Jeg blev overrasket over hvor effektivt, det var, siger forskeren. Rødkløverekstraktet sælges som et kosttilskud, men planen er, at lægerne nu skal oplyses om naturproduktet, så både kvinder i overgangsalderen, men også patienter med begyndende knogleskørhed kan vælge at benytte sig af de gærede safter, der er uden bivirkninger modsat medicinske behandlinger. Det eneste, Per Bendix Jeppesen har at sige om indtagelsen af saften, er: - Det smager ikke helt vildt godt, men hvis man opbevarer det i køleskab, så tager der noget af bitterheden, så det er til at holde ud.