Formand for Skoleudvalget om stillingsnedlæggelser: - Jeg tror, at det er meget svært for skolerne lige nu

Jens Backer Mogensen, der er formand for skoleudvalget, kommer her med en forklaring på, hvad det kommer til at betyde for kommunens folkeskoler, at der skal nedlægges mellem 10 og 20 stillinger samtidig med, at der skal flyttes fire millioner fra specialområdet til almenområdet.

I et læserbrev fra Mads Alnor og Vends Herreds Lærerkreds nævnes en stillingsnedlæggelse på 10-20 stillinger. Er det både lærere og pædagoger, som bliver fyret?

- Jeg ved faktisk ikke, om det både er lærer og pædagoger, men jeg forestiller mig, at det bliver en stillingstilretning. Det, som skolerne er voldsomt udfordrede på, er, at børnetallene går ned. Hvordan vi håndterer det, erden helt store udfordring, vi har på skoleområdet i øjeblikket. Det betyder, at det bliver svært at klassedanne, så økonomien løber rundt.

Mads Alnor nævner også, at børn der rykker fra specialområdet til almenområdet fortsat har brug for støtte, men at de ikke får det. Hvordan sikrer man, at de børn fortsat får støtte, når man nedlægger så mange stillinger?

- Vi kan se, at specialområdet er meget dyrt for os, så vi vil gerne have penge tilbage til almenområdet, så vi reducerer specialundervisningsbudgettet med fire millioner, og så udvider vi på almenområdet med fire millioner. De penge skal egentlig følge med derover.

Men når han så siger, at lærere og pædagoger fra specialområdet ikke flytter med, hvordan får eleverne så støtte på almenområdet?

- Jeg vil mene, at den investeringsstrategi, som vi forsøger at lave, betyder, at skolerne skal bruge de penge på de børn, som kommer fra specialområdet til almenområdet.

Så selvom, der bliver nedlagt lærerstillinger, så forventer I stadig, at eleverne får den støtte, som de har brug for på almenområdet?

- Det ligger i investeringsstrategien, at vi skal have dem ordentligt tilbage i almenområdet.

Apropos investeringsstrategien - Mads Alnor nævner, at der ikke er en eneste på skolerne, der forstår strategien. Hvad tænker du om det?

- Jeg tror, at det er meget svært for skolerne lige nu - det er jeg nødt til at sige. Det er det, jeg hører, så derfor tror jeg faktisk også, at det er en frustration, der kommer til udtryk, og jeg forstår det faktisk godt. Det ligger nok også det i det, at man er meget frustreret over, at man kan se, at skolen bliver presset på grund af de her ting, så jeg tror det er det, der kommer til udtryk i det, Mads siger.

Så du tænker ikke, at det er et kommunikationsproblem mellem jer og skolerne, at de ikke forstår strategien?

- Jeg kan ikke sige, at det ikke kan være et kommunikationsproblem, for hvordan får man kommunikeret de her ting præcist. Det tænker jeg er en udfordring altid, så det vil jeg ikke sige, at det ikke kan være.

Vil I gøre noget, for at de kommer til at forstå strategien bedre ude på skolerne?

- Jeg tror, at det er det, som skolelederne også er i gang med.

Så det er ikke jer, der kommer til at fortælle mere om den her strategi?

- Det vil jeg ikke udelukke, at vi kommer til. Vi kommunikerer med alle parter, så vi er nødt til at tale sammen hele tiden, for at få den bedste løsning ud af det.