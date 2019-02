Formand: - Vi bliver brugt som pasningsordning

Formand for GGIF ønsker større engagement fra forældrene til de børn, der går til gymnastik. Indtil videre oplever han mest, at gymnastikken bliver brugt som et pasningstilbud for travle forældre, der ikke har lyst til at involvere sig.

Gelsted: Det er et problem, at folk ikke vil engagere sig og involvere sig. Derfor er gymnastikforeningen ved at falde fra hinanden, mener GGIFs formand, Kim Lund. - Det falder fra hinanden, hvis ikke nogen vil overtage. Vi føler, at folk bruger vores tilbud som en pasningsordning. De vil ikke involvere sig i frivilligt arbejde eller være med til at arrangere sæsonen eller kradse kontingenterne hjem. Vi er nødt til at have nogle folk med visioner, siger en håbefuld Kim Lund, der ønsker sig, at der skulle sidde nogle gymnastik-forældre ude i Gelsted et sted, som har lyst til at springe frem og tage over nu, inden det er for sent.

- Man kan deles Kim Lund ved godt, at det for mange forældre kan være en uoverskuelig opgave at påtage sig en post som formand eller kasserer, og at mange ikke føler, at de kan overskue det. - Jeg tror, det er det, der skræmmer folk. Men man kunne deles om det, foreslår formanden. Hvis ikke der findes fem mand i Gelsted, der vil være i bestyrelsen, er gymnastikaktiviteterne reduceret til, at det er gymnastiktrænerne, der selv skal stå for at planlægge og koordinere holdene. - Vi skal også passe på, at de trænere, vi har, ikke overbebyrdes, siger Kim Lund. Alternativet er, at der ikke er gymnastikaktiviteter i Gelsted mere.