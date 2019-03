Forening hjælper børn med spinkle voksennetværk i Middelfart

Middelfart: Der er plads til mange flere venskaber i Børns Voksenvenner, og der er behov for at udbrede kendskabet til foreningen.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Børns Voksenvenner Fredericia-Middelfart.

Foreningen er tilbage som frivillig organisation i området omkring Lillebælt og har været det i to år nu.

- Det er vigtigt for Børns Voksenvenner at få opmærksomheden og komme på landskortet i nærmiljøet, fremhæves det i en pressemeddelelse.

Formanden for Børns Voksenvenner Fredericia-Middelfart, Laila Wilkinson, betoner, at man gerne vil gøre opmærksom på sig selv, så flere børn får glæde af en voksenven, og flere voksne bliver klar over muligheden for at blive frivillig voksenven.

Kerneydelsen er at etablere venskaber mellem børn med spinkelt voksennetværk og frivillige voksne, som vil forpligtige sig til et venskab med et barn og prioritere tiden 2-4 gange om måneden.

Forældre til børn, som kan have glæde af en voksenven, eller nye voksenvenner, kan kontakte foreningen.