Middelfart: Pengerådgivning holder gratis foredrag om boligkøb på Værkstedsvej 12 i Middelfart torsdag 6. juni klokken. 19.

På mødet får deltagerne indblik i, hvordan man får de bedste og billigste lån, når man skal ud og købe bolig.

De svære bankudtryk forklares så alle kan forstå dem. Derudover fortælles der om, hvordan man kan spare penge i en bolighandel, og de fremmødte kan få en vurdering af, hvor meget de kan købe bolig for.

Ved arrangementet vil der være mulighed for at stille uvildige finansielle rådgivere spørgsmål, som de vil forsøge at besvare.

Der vil være lidt snacks til selve foredraget, hvor der er plads til 30 deltagere.

Tilmelding online eller telefonisk.