Foredrag om Cypern-konflikten på Friplejehjemmet Lillebælt

Middelfart: Kom til foredraget "Vi var fredens tjenere - en FN-veterans dagbogsnotater" med Tony From Petersen onsdag 3. juli klokken 15 på Friplejehjemmet Lillebælt i Middelfart. Foredraget handler om en soldat og hans møde med en farefuld hverdag på Cypern. Tony From Petersen var blandt de første FN-soldater, der i 1964 blev udsendt som""Fredens vogtere" med det ene formål at holde de stridende parter i Cypern-konflikten adskilt.

Tilmelding skal ske senest 26. juni til Støtteforeningen til Friplejehjemmet Lillebælt, som arrangerer foredraget. Der er kaffe og kage.

