Foredrag og åbent hus: Lokal frimurerorden afmystificerer

Middelfart: Onsdag 20. marts klokken 19.30 til 21.30 kan man blive klogere på en ganske sagnomspunden orden, Den Danske Frimurerorden.

Den tidligere politiker Peter Duetoft har været logebroder her i mange år, og han kommer og fortæller om ordenen på Kulturøen.

Der er mange myter og historier om frimurerne, og gennem mange år har logens lukkethed og tavshed gjort sit til at bære med til mystificeringen. Peter Duetoft tager udgangspunkt i sit eget logeliv, når han fortæller lidt om historien bag frimurerne og forsøger at give et bud på, hvorfor frimureriets værdier er aktuelle den dag i dag.

Foredraget finder sted i Middelfartsalen, og det koster 60 kroner at lytte med. Billetter kan skaffes via bibliotekets hjemmeside.

I forlængelse af foredraget inviterer den lokale frimurerloge Castrum Fratrum åbent hus i logebygningen på Østre Hougvej 40.

Åbent hus er lørdag 23. marts fra klokken 13 til 15, hvor de lokale logebrødre fortæller om frimureriet i Middelfart.

Alle er velkomne, oplyser ordførende mester Michael Andersen.