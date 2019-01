Foredrag i Middelfart: Sådan hjælper forældre, når bogstaverne driller

Middelfart: VUC-Middelfart fortsætter i foråret med fyraftensmøder for forældre til børn og unge med læse- og skrivevanskeligheder; det bliver 6. februar og 3. april.

De tidligere møder har indeholdt mange gode samtaler om, hvad det vil sige at være ordblind, tolkning af testresultat og hvilke hjælpemidler, barnet kan have glæde af at benytte i sin skolegang. Ordblindeunderviserne Turi Lindberg og Allis Nielsen står for aftnerne.

Især fylder det meget for forældre at få overblik over, hvordan de kan støtte hjemmefra og få troen tilbage på, at det kan lykkes for den unge at komme godt videre ind i en ungdomsuddannelse på trods af vanskelighederne.

VUC-Middelfart vil også starte egentlige kurser, der indeholder viden om de nyeste teknologiske muligheder, og hvordan man selv kan opdatere sine læse- og skrivekompetencer. En introaften om disse forløb holdes tirsdag 22. januar.

Alle møder holdes på Østre Hougvej 101 klokken 16.30. Det er en god idé at tilmelde sig på telefon 62 65 66 19.