Jan Løhmann Stephensen har forsket i kreativitets historie. Ved et foredrag på Kulturøen fortæller han, hvorfor han mener, vi er blevet for forelskede i udvandet kreativitet.

Jan Løhmann Stephensen er forfatter til bogen "Kreativitet", som er en del af Tænkepause-serien, som udgives af Aarhus Universitetsforlag. Bogen er, som alle de øvrige Tænkepauser, på bare 60 sider og skrevet i et sprog, hvor alle kan læse med.

Om den udvikling i kreativitetens historie fra antikken til i dag fortæller Jan Løhmann Stephensen fra Aarhus Universitet ved et foredrag i Oasen på Kulturøen torsdag 11. april kl. 16-17.

Middelfart: Der var engang, hvor kreativitet var forbeholdt gale genier og plagede skønånder. I dag er ideen nærmere, at alle mennesker skal være kreative og gerne på flere fronter.

Er det bare et modefænomen?

- Kreativitet er et begreb, der anvendes vidt og bredt i vore dage. Vi skal alle være kreative, og vi forventer en blomstrende kreativitet hos både os selv og hinanden, fordi kreativitet anses for at være løsningen på både stort og småt, konstaterer arrangøren, Middelfart Kultur & Bibliotek, i en pressemeddelelse.

Jan Løhmann stiller dog spørgsmål ved kreativitetens saliggørende væsen, for hvis vi alle sammen forlader os på den samme idé, er ingen af os vel specielt kreative? Og er kreativiteten mon egentlig bare et modefænomen? spørger han.

Der er fri entré, og der kræves hverken tilmelding eller billet.