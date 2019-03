Foredrag: Sund med sang

Middelfart: Det hedder sig, at man ikke kan være sur, mens man synger. Det har Lasse Skovgaard, Ph.d. i sundhedsvidenskab og musikpædagog, forsket i, og han lægger vejen forbi Kulturøen 11. marts klokken 19.30-21.30 for at fortælle om sangens sundhedsfremmende egenskaber i sit foredrag "Derfor er det sundt at synge".

Sang styrker vores immunforsvar og frigiver positive signalstoffer. Lasse Skovgaard kan give den videnskabelige forklaring på, hvad der sker i vores krop og i vores hjerne, når vi synger.

Undervejs er der naturligvis fællessang. Billetter købes på www.middelfartbibliotek.dk/EXP