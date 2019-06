Forældre danner netværk, efter to elever blev indlagt: Vil komme narko blandt unge til liv

Cafémøder skal ifølge forældre være med til at dæmme op for narkotika blandt unge i Ejby og Gelsted.

Ejby: En gruppe af forældre til elever på tværs af klasserne i udskolingen på Ejby Skole har oprettet et forældreråd i kølvandet på, at to elever i midten af maj blev indlagt efter at have indtaget en form for narkotika.

Eleverne indtog stofferne udenfor skoletiden, men skolen valgte alligevel at anmelde hændelserne til politiet og sætte forskellige foranstaltninger i værk som skærpet opsyn.

Siden har en flok forældre etableret et egentligt forældreråd, der ifølge en rundsendt folder står bag en række cafémøder, der har fokus på et mere trygt børne- og ungdomsliv i Ejby og Gelsted.

Første møde var i denne uge med Fyns Politi, og en af initiativtagerne, Maria Jørgensen, mener, at det er helt oplagt, at forældrene nu kommer på banen.

- Vi har sat os ned og er blevet enige om, hvad vi kan gøre som forældre. Det skal ikke være en politi- eller skoleindsats. Det skal være en forældreindsats, og vi håber meget på, at der er opbakning til det, siger hun.

Gruppen af forældre håber, at hele lokalsamfundet bakker op om cafémøderne, da det ikke kun er forældrene, der står med hele løsningen.

- Det er alle dem, der er omkring vores unge mennesker, og som kan komme til at spille en rolle, siger Maria Jørgensen og peger blandt andet på idrætsforeninger.