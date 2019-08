For høj fart er skyld i hver anden dødsulykke

Knap halvdelen af alle trafikdræbte kunne reddes, hvis alle overholdt fartgrænserne eller kørte efter forholdene. Derfor vil Middelfart Kommune nu sammen med Rådet for Sikker Trafik have endnu flere trafikanter til at sætte farten ned.

Middelfart: Der bliver kørt for stærkt på de danske veje, og det fører hvert år til tragiske ulykker, hvor personer mister førligheden eller i værste fald livet. I 47 procent af dødsulykkerne i 2018 var hastigheden en medvirkende faktor, viser ulykkestal fra Vejdirektoratet.

Enten kørte trafikanterne for hurtigt i forhold til hastighedsgrænsen eller hurtigere end de burde for eksempel på grund af vejens forløb eller vejret.

I en undersøgelse, som Promonitor har gennemført for Rådet for Sikker Trafik i 2018, siger 30 procent af de danske bilister, at de altid, ofte eller en gang i mellem kører 100 km/t på en strækning, hvor de kun må køre 80 km/t.

For høj fart er ikke alene farlig, men skaber også utryghed blandt de familier, der bor ved veje, hvor der bliver kørt for stærkt. Derfor får mange kommuner og politiet hvert år henvendelser fra borgere, som er utrygge og ønsker fartsænkende tiltag på deres vej eller et besøg af politiets fotovogne.

For at styrke indsatsen mod problemet med for høj fart er Middelfart Kommune gået med i den landsdækkende kampagne "Sænk farten før det er for sent" i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

- Middelfart Kommune deltager i den landsdækkende fartkampagne, fordi det giver god mening, hvis vi kan spare nogle familier for følgerne af et trafikuheld. Det giver også god mening, hvis kommunen kan spare nogle penge på følgeudgifterne af trafikuheld. Det at vi opsætter vejkantplakaterne skulle gerne få bilisterne til at lette foden fra speederen, siger Regitze Tilma, formand for Teknisk Udvalg.