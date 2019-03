Fond overrakte spillertøj til amerikansk fodboldklub

Middelfart: I forbindelse med en rundtur i USA, hvor repræsentanter for den fynske IT-virksomhed PlayerMatch A/S, der har udviklet en hjemmeside og en dertilhørende gratis app for fodboldspillere i hele verden, besøgte en række universiteter, klubber og akademier, fik Arnold Kennedy, cheftræner for Philadelphia Lone Star FC, af Michael Møller overrakt et sæt spillertøj til klubbens herre-amatørhold.

- Richard Møller Nielsen Foundation opererer i udgangspunktet i Ghana. Meni forbindelse med Michael Møllers rejse til USA fik vi mulighed for at støtte Philadelphia Lone Star FC med et komplet sæt spillertøj af Middelfart Boldklub, siger Tommy Møller Nielsen, der er formand for fonden.