Middelfart: 130 billetter til "Tre Højskoledage på Lillebælt Værftet 2019" - et samarbejde mellem Lillebæltværftets Venneforening og højskolemanden Niels Ole Frederiksen - er blevet udsolgt på ganske få dage. Det er ikke kun folk fra Middelfart Kommune, der har vist interesse for Højskoledagene. Der er deltagere tilmeldt fra København, Dragør, Odense, Roskilde, Ribe, Herning og Fredericia.

- Det er første gang, at billetterne er blevet solgt så hurtigt. Det viser også, at der er stor interesseret i at være sammen om nogle fællesoplevelser med interessante foredragsholder med noget på hjertet, siger Asger Frederiksen i en pressemeddelelse. /exp