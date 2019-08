Førsteholdet i Strib har fået ny cheftræner

Strib: Når serie 2-spillerne i Strib IF atter indtager grønsværen til efterårssæsonen, bliver det med en ny mand ved roret. Klubben har nemlig lavet en aftale med Carsten Pedersen, der overtager cheftrænerfløjten fra Martin Rambrand.

Carsten Pedersen og klubben er allerede på fornavn med hinanden, for han har været træner i Strib IF i flere år og var sammen med Søren Bendixen med til at udvikle 2002-årgangen i klubben til en af de bedste ungdomsårgange i Danmark.

- Som formand for Strib IF er jeg særdeles godt tilfreds med, at vi med Carsten har formået at lande en aftale med en så kompetent træner, siger klubformand Henrik Pedersen.

Ud over at være foreningsmenneske med stort F kommer Carsten Pedersen også fra en passioneret fodboldfamilie. Hans ældste søn er på kontrakt i 2. divisionsklubben Dalum IF, mens Carsten Pedersens yngste søn er på kontrakt i Brøndby IF.

Martin Rambrand fortsætter i trænerteamet i rollen som assistenttræner.