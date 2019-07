Brenderup: Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) afholder for første gang en kvindecamp. Det sker fra 16.-20. juli på Brenderup Højskole. To tredjedele af deltagerne er kommet til Danmark som flygtninge, resten er født i Danmark. På højskolen mødes i alt 60 unge kvinder med og uden flygtningebaggrund. De kan se frem til fem dage med læring, kreativitet, hygge og kvindefællesskab.

Kvindecampen er tænkt som et trygt og inspirerende fællesskab.

Gennem foråret er 12 frivillige unge kvinder mødtes for at udvikle og planlægge kvindecampen. Halvdelen af de frivillige er selv kommet til Danmark som flygtninge og bruger nu deres viden, evner og erfaringer til at hjælpe andre unge flygtninge godt i gang med livet i Danmark.

De frivillige har planlagt et program af gode oplevelser: For eksempel en sanke-workshop, hvor de unge skal ud i naturen og finde spiselige planter og efterfølgende tilberede fundene, en danseworkshop, en udflugt til den nærliggende strand og meget andet, der giver de unge kvinder mulighed for at lærer nyt.