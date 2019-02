Fodterapeut flytter i nye lokaler

Middelfart: Fodterapeut Anja Rasmussen er netop flyttet i nye lokaler i Teglgårdsparken 100, der i forvejen huser både læger, kiropraktorer og tandlæger. Anja Rasmussen har mere end 20 års erfaring som statsautoriseret fodterapeut, og hun har de sidste ni år haft klinik oven på Fitness World på Brovejen. Før drev hun i 10 år fodklinik i Fredericia.

- Jeg trængte til at komme ind i et fagligt miljø og slog hurtigt til, da muligheden for at leje mig ind i Teglgårdsparken bød sig. Jeg synes, jeg fået en flot klinik og nogle rigtig gode forhold for mine patienter med parkering lige udenfor døren og elevator op til klinikken. Så det er kan næsten ikke være bedre, siger den 50-årige fodterapeut, der åbner i de nye omgivelser på mandag, og privat bor i Fredericia.