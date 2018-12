Fodboldklub får kvart million til traktor

Middelfart: Fodboldklubben MG&BK har modtaget endnu en portion penge fra klubbens tre støtteforeninger, Rock Under Broen, 80'er-festerne og søndagens bankospil i vinterhalvåret i Lillebæltshallen.

Klubben har fået ikke mindre end en kvart million kroner til indkøb af en ny traktor til at rydde de nye kunststofbaner ved Færøvej, når sneen falder. Pengene skal desuden bruges til udvidelse af en garage til traktoren.

Støtteforeningerne har desuden i efteråret iklædt samtlige MG&BK 668 medlemmer hver en spillerdragt bestående af strømper, shorts og trøje.

- I posen med spillerdragt var der tillige en skrivelse om støtteforeningernes arbejde og vigtigheden af samme arbejde. Skulle nogle have interesse i at være aktiv i en af støtteforeningerne modtages nye ansigter med glæde, siger Vagn Hansen, der både er med til at arrangere Rock Under Broen og 80'er-fester.