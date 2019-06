Focus People indgår sponsoraftale med Cykelnerven

Middelfart: Når 300 entusiastiske cykelryttere fra "Cykelnerven" indtager de franske bjerge i juni til fordel for forskning i sklerose, er det med hjælp fra Focus People.

- Flere af de, vi samarbejder med, har sklerose, og vi bliver ofte kontaktet af pårørende til mennesker med sclerose. At støtte "Cykelnerven" var et oplagt valg for os, da vi sidste år skulle beslutte indsatområder i 2019, siger Jesper Baungaard, direktør hos Focus People.

"Cykelnerven" består af ni hold fra hele landet med i alt 300 deltagende ryttere. Deltagerne kører hvert år et udpluk af Tour de Frances hårdeste etaper.

Når Cykelnerven ruller afsted til juni, kører følgende ambassadører ruten sammen med resten afdeltagerne: Guldfireren fra 1996 - Eskild Ebbesen, Niels Laulund, Victor Feddersen og Thomas Poulsen, fire stærke profiler fra TV 2 - Dennis Ritter, Mikael Kamber, Claus Elming og Peter Tanev, fodboldduoen - Martin Jørgensen og Thomas HelvegDeltagerne dækker selv alle omkostninger, og hver eneste deltager samler inden afrejse mindst 15.000 kr. ind til forskning i sklerose.