Flere veteraner og udsendte end forventet: Nu har Middelfart Kommune forbedret indsatsen

I Middelfart Kommune har man fundet ud af, at der er langt flere veteraner og udsendte soldater, end man troede. Derfor underskrev borgmester Johannes Lundsfryd (S) tirsdag en aftale, der skal forstærke indsatsen for kommune veteraner.

Nordvestfyn: Fremover kan veteraner i Middelfart Kommune få bedre hjælp og støtte. Det sker, efter en samarbejdsaftale med Veterancentret i Fredericia blev underskrevet tirsdag formiddag.

I 2016 lancerede regeringen et servicetjek af de danske veteraner, der skulle sikre et fortsat fokus på indsatsen for veteraner og deres pårørende. Servicetjekket har affødt en samarbejdsaftale mellem de danske kommuner og Veterancentret, der er et center, som yder en livslang støtte til veteraner. Centret består af militærpsykologer, socialrådgivere og rådgivere, der kan hjælpe veteraner tilbage på arbejdsmarkedet.

Et tilbud, der, ifølge borgmester Johannes Lundsfryd (S), er et større behov for end man først anede.

- I starten havde vi en forestilling om, at der ikke var særlig mange udsendte i Middelfart Kommune. Men efter vi har gjort det op, viser det sig, at flere hundrede mennesker i kommunen er eller har været udsendt, og deriblandt er der nogle, der har ar på sjælen og har behov for hjælp til forskellige udfordringer i hverdagen, siger han og fortsætter:

- Her kan den ekspertise og viden om veteraner Veterancentret har, hjælpe os med at forstå de behov, og hjælpe vores veteraner bedst muligt.