Middelfart: Flere beboere i ejendommen på Nygade 52 i Middelfart blev i nat vækket på en voldsom måde. Klokken 03.20 opstod der en ekslosionsagtig brand i kælderen under ejendommen, oplyser Fyns Politi.

- Der var flere personer, som opholdt sig og sov i ejendommen, da eksplosionen skete. Den var så kraftig, at der faktisk skete skade på gulvet i stueetagen - så meget løftede det sig, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede.

Da politiet kom til stedet, blev en 44-årig mand kort efter anholdt og sigtet for brandstiftelse. Lars Thede kan ikke løfte sløret for, hvorfor politiet anholdt manden, men blot sige, at forskellige omstændigheder peger på, at han er interessant for sagen.

Manden har ifølge politiet tilknytning til ejendommen - om det betyder, at han selv bor der, vil politiet endnu ikke præcisere.

- Han er lige ankommet til politigården og skal nu undersøges og afhøres, siger vagtchef Lars Thede.

Branden i kælderen er slukket, og mandag morgen er skadeservice-folk i gang med at udbedre de skader, som er opstået. Så vidt vagtchefen er orienteret, har det ikke været nødvendigt at evakuere nogen af ejendommens beboere.