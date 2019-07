Fra den 2. juli og en måned frem er Banebroen i Ejby spærret for biltrafik, mens en omfattende renovering står på.

Ejby: "Broarbejde" står der på de gule skilte på hver side af Banebroen i Ejby. Siden mandag 2. juli har broen været lukket for al biltrafik, og sådan fortsætter det til og med den 2. august.

Og netop skiltningen har været forvirrende for flere af byens beboere, som ikke mener, at "Broarbejde" nødvendigvis indikerer, at broen faktisk er spærret.

Derfor sætter Banedanmark i samarbejde med Middelfart Kommune nu flere skilte op i løbet af de nærmeste dage, som også viser, hvordan man finder omkørselsvejen. Det fortæller sektionschef i Banedanmark Gitte Weitze Christensen.