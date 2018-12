Flere og flere udrykninger: Middelfart bevarer sine brandstyrker

I 2016 var utrygheden stor. Nu er der sat punktum omkring fremtiden for brandstyrkerne i Middelfart.

- Der er lagt op til, at man sender samme udstyr af sted i første hug, hvor man før har kørt med hver sin dimensionering, forklarer han.

Den store forskel kan - ifølge Dennis Thode - blive, at liftvognen fra Middelfart bliver sendt mere rundt i kommunen, når alarmen eksempelvis lyder på skorstensbrand.

Men det nye serviceniveau lægger op til et stort set uændret beredskab i Middelfart, fortæller brandstationsleder Dennis Thode.

Utrygheden var særlig stor i Middelfart i 2016, da man frygtede at miste fire-fem køretøjer.

Dermed er der sat endeligt punktum i processen med at sammenlægge de seks kommunernes brandstyrker.

Middelfart/Ejby: Tirsdag aften nikkede den sidste kommune i samarbejdet omkring Trekantsområdets Brandvæsen ja til et fælles serviceniveau for beredskabet .

Ejby fortsætter også uændret

Brandstationen i Middelfart fortsætter med at have liften som sit specialberedskab.

- Vi får også det, der hedder svær redning som specielberedskab, hvor mandskabet har kompetencer og grej til at arbejde med sammenstyrtninger, alvorlige trafikuheld med lastbiler og tog, siger brandstationslederen.

Han tilføjer, at der på sigt er lagt op til, at højderedningen - eksempelvis i forbindelse med redning på en af broerne - skal foregå på tværs af stationerne i Middelfart og Fredericia.

Brandstationslederen oplyser desuden, at man i Middelfart oplever en jævn stigning i antallet af udrykninger. I 2018 er man indtil videre på 196 i modsætning til omkring 160 andre år.

Det er alle typer af udrykninger og ifølge Dennis Thode et tegn på fremgangen i kommunen.

- Middelfart er i en udvikling med flere indbyggere og med bebyggelse i midtbyen, der bliver højere og højere. Vores industri vokser også, og så er det rart, at vores beredskab følger efter, så vi fremover kan varetage opgaverne, der kommer, siger han.

Borgmester Johannes Lundsfryd (S), formand for beredskabskommissionen i Middelfart, glæder sig over, at også Falck-stationen i Ejby fortsætter stort set uændret:

- Vi kan være trygge ved vores beredskab med den service, placering og bemanding, der er lagt op til. Vi kan holde fast i et højt serviceniveau, understreger borgmesteren, der noterer sig, at der nu bliver ro omkring beredskabet.

Der er 20 deltidsbrandfolk tilknyttet brandstationen i Middelfart.