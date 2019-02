Flere indbrud i weekenden: Tre tyve opdaget mens de brød hoveddør op

Nordvestfyn: Den sidste del af skolernes vinterferie bød på flere indbrud eller forsøg på samme i Middelfart og Harndrup.

I et værksted på Støvnegyden i Harndrup har en eller flere ukendte gerningsmænd sparket døren op til et værksted mellem fredag aften og lørdag formiddag og stjålet to sorte mountainbike cykler af mærket Cannondale og Rose.

Mindre heldige var tre indbrudstyve på Brovejen i Middelfart. Den ene af de i alt tre mænd forsøgte at bryde hoveddøren op lørdag eftermiddag klokken 16, formentlig med et koben, men beboeren var hjemme og tog fat i døren, så gerningsmændene opdagede, at der var nogen hjemme. De tre mænd var af anden oprindelse end dansk, den ene var mellem 30 og 40 år, havde kort sort hår, kort skæg og var iført grå jakke. Han havde en sort skuldertaske med.

På Strandvejen i Middelfart skaffede en ukendt indbrudstyv sig adgang til et hus under renovering via stilladset natten mellem torsdag og fredag. Ud fra Fyns Politis døgnrapport er det usikkert, om personen har været rundt i huset, men hængelåsen til et skur var brudt op, og her har gerningsmanden stjålet en ukendt mængde værktøj.