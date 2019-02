Flere indbrud: Tyve stjal smykker og værktøj

Nordvestfyn: Nogle beboere på villavejene omkring Kongsgaardsvej kom hjem til en ubehagelig overraskelse mandag aften.

På tre adresser havde et ukendt antal gerningsmænd brudt ind. Indbruddene i villaerne foregik alle i samme tidsrum.

I en villa på Sevanen skete indbruddet mellem klokken 14 og klokken 21.35. Her havde gerningsmændene skaffet sig adgang til huset gennem en terrassedør ved at knuse ruden, formentlig med en sten, og derefter påvirket den indvendige vrider.

Skabe og skuffer i stue, soveværelse og kontor var gennemrodet og en værdiboks var opbrudt. Der blev ikke stjålet noget fra værdiboksen, men tyvene slap af sted med nogle smykker.

Smykker var også byttet ved et indbrud i et hus på Kløvermarken, der foregik mellem klokken 14 og 22. Her havde gerningsmændene skaffet sig adgang til huset ved at knuse et vindue med en flise eller sten i kontoret og soveværelset. Også i dette hus var skabe og skuffer gennemrodet og tyvene slap afsted med smykker og begivenhedsmønter i tyvere.

Også i Østervangen måtte nogle beboere komme hjem til et gennemrodet hus. Gerningsmændene skaffede sig mellem 15.30 og 22.15 adgang til huset ved at knuse ruden i en terrassedør og slap af sted med to MacBooks og en anden bærbar, kontanter og en grøn jakke af mærket Sofie Schnoor.

Ifølge politiassistent hos Fyns Politi, Poul Hollensted, er det nærliggende at tro, at gerningsmændene er de samme. Dog har politiet intet konkret, der peger på det.

Det var dog ikke kun husene i Nørre Aaby, der blev ramt af indbrud i løbet af mandagen. I Harndrup skaffede en gerningsmand sig gennem en uaflåst dør adgang til en garage på Jægersmindevej.

Indbruddet skete mellem klokken 15 og 17.30, og tyven stjal værktøj til en værdi af mere end tusinde kroner.

Blandt andet en kap-/geringssav, en rundsav af mærket Dewalt og en borehammer af mærket Bosch.

Hvis man har oplysninger om indbruddene, kan Fyns Politi kontaktes på 114.