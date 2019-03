Flere hundrede elever strejkede for klimaet: - Vi vil have politikerne til at reagere

Flere hundrede skoleelver og klimabekymrede er fredag formiddag samlet på Nytorv for at demonstrere for klimaet.

Middelfart: Elever fra skoler rundt omkring i byen var fredag formiddag samlet foran Rådhuset for at strejke for klimaet.

- Det vil råbe politikerne op, lød det fra flere af eleverne.

- Vi har de seneste år kunnet se, hvordan polerne smelter, og hvordan der har været tørke flere steder i verden. Det er vigtigt, at politikerne gør noget. Det er jo vores fremtid, det handler om, sagde Kamma Schmidt, der går i 9. klasse på Østre Skole.

Hun var omringet af flere hundrede elever og andre klimabekymrede, der alle havde valgt at dukke op på Nytorv for at udtrykke deres utilfredshed, deres bekymring og deres støtte til den bevægelse, den svenske nobelprisnominerede klimaaktivist og skoleelev Greta Thunberg søsatte sidste sommer. Her strejkede hun fra skole i tre uger, og siden har skoleelver over hele verden strejket på udvalgte fredage i forbindelse med bevægelsen FridaysForFuture (fredage for fremtiden, red.) for at tilkendegive deres utilfredshed med verdens klimaudfordringer.

- Selvom vi ikke er gamle nok til at stemme, vil vi gerne høres og være en del af kampen mod klimaet. Der er en demostration en god måde at vise, at vi ikke er tilfredse, sagde Johanne Simonsen fra 9. klasse på Østre Skole.

Bevægelsen FridaysForFuture foregår i hele verden. Denne fredag blev der afholdt demonstrationer i mere end 100 lande og i mindst 20 danske byer.