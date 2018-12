Flere afsnit på vej: Sci-fi fra Middelfarts gader

Den 23. december kan sci-fi elskere se frem til, at Mads Lilkær toner frem med to afsnit mere til sin sci-fi-serie Ufofilmen.

Middelfart: I sommeren 2017 var Mads Lilkær og hans filmhold fire uger i Middelfart for at optage de foreløbigt sidste to afsnit af hans serie ufofilmen, som nu ser dagens lys lillejuleaften.

- Jeg er vildt begejstret for det endelige produkt. Jeg synes, at det er blevet vildt godt, og at vi er lykkedes med at lave det meget fantasifuldt, fortæller Mads Lilkær.

Selvom tilfredsstillelsen er stor ved Mads Lilkær, så har det også været hårdt arbejde at få de sidste afsnit lavet færdig, så de var klar inden årets udgang.

- Det har været hårdt, men det bliver spændende at høre, om der er nogen derude, der synes, at det er lige så sjovt, som vi synes, det er, siger Mads Lilkær.

Fra start proklamerede Mads Lilkær og hans filmhold, at de ville lave 3000 afsnit i serien, men om det er et realistisk mål, kommer an på modtagelsen af serien.

- Det er tidskrævende, når man laver alt mulig andet ved siden af, så en fortsættelse afhænger lidt af, hvor stor opbakningen er derude. Men der er ingen tvivl om, at holdet bag er klar til at fortsætte.

Serien, der fra den 23. december rummer fem afsnit, kan ses på ufofilmen.dk.