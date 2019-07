Fiskekutter påsejlet fire gange: Politiet sigter turbådsskipper i Middelfart for spritsejlads

Middelfart: Politiet har lørdag sigtet en 43-årig skipper på turbåden M/S Fortuna for at føre sit skib i spirituspåvirket tilstand. Sigtelsen er rejst efter loven om sikkerhed til søs, manden blev løsladt efter endt afhøring lørdag sidst på eftermiddagen. Ifølge flere vidner sejlede turbåden flere gange ind i en fiskekutter, der lå fortøjet i havnen.

Da sagen stadig efterforskes vil Fyns Politi ikke fortælle yderligere om sagen.

Men det vil Arne Rasmussen, der ejer skibet Havet, sammen med sin far Verner Rasmussen, til gengæld. Det var nemlig den tomastede galease Havet, som blev påsejlet lørdag eftermiddag.

Havet lå til kaj i Gl. Havn, da M/S Fortuna kom ind i havnen efter at have været på hvalsafari i Lillebælt med en række familier.

- Min far og jeg var i maskinrummet, da vi hørte et ordentligt bump. Det viste sig at være Fortuna, som sejlede ind i os. Det endte med at blive til fire påsejlinger, inden det lykkedes skipperen på M/S Fortuna at komme så meget ind til kajen overfor os, at de forfærdede passagerer kunne komme fra borde, fortæller Arne Rasmussen.

Han gik straks over på den anden side for at få en snak med Fortunas skipper.

- Men han var helt væk, han lugtede af øl og spiritus og var helt fjern i blikket. Sammen med passagererne forsøgte vi derfor at holde ham tilbage, mens der blev ringet til politiet. I hans kahyt, der lugtede som et morgenværtshus, fandt vi et køleskab fuld af øl og Underberg, og der var tomme flasker overalt, fortæller Arne Rasmussen, der efterfølgende blev afhørt af politiet som vidne og stadig er rystet over episoden.

- En ting er, at vores skib er så ødelagt, at vi ikke kan sejle. Men meget værre er det, at manden sejler stærkt påvirket rundt på Lillebælt med sagesløse mænd, kvinder og børn. Et af børnene var så bange, at det stod og græd og bad sin far om at komme i land, da vi blev påsejlet.

- Flere passagerer fortalte mig, at han havde drukket den første øl på vej ud af havnen og var fortsat med at drikke under hele sejladsen. De fortalte mig også, at han glemte at smide bagtrossen og var ved at slæbe hele kajen med ud, da skibet lagde fra land, lyder det fra en tydelig oprevet Arne Rasmussen.