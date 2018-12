Fire forslag: Sådan kommer Nørre Aaby videre efter unge-ballade

Gratis ungdomsklub

Ifølge formanden for Middelfart Ungdomsrådet, Emil Jepsen, der bor lidt udenfor Nørre Aaby, er det svært helt at sætte ord på, hvad det er, de unge vil have. Han fortalte dog, at ungdomsrådet lige nu arbejder på, at det skal være gratis at gå i ungdomsklub.

Finn Albrechtsen foreslog desuden, at ungdomsklubben i fremtiden skal have åbent mere end to dage om ugen.