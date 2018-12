Firbenede på vej: Geder flytter på plejehjem

Cirka et års tid efter der blev foreslået, at der skulle flytte geder ind på Egebo Plejehjem, bliver det til marts en realitet med hjælp fra lokale sponsorer.

Ejby: Tilbage i juni gav Marianne Quorning, der er plejehjemsleder på Egebo Plejehjem, udtryk for, at plejehjemmet ønskede, at der kunne flytte geder ind på plejehjemmet. Det krævede bare, at der var nogen, der ville være med til at sponsorere penge til en gedefold. Og til marts bliver det en realitet. Tre geder er på vej til plejehjemmet, der mangler bare et læskur til gederne, men det er en lokal tømrer fra Ejby ved at bygge. - Vi er meget taknemmelige for, at vi har fået de sponsorater, vi har. Hvis der ikke havde været nogle sponsorater, så ville det ikke kunne lade sig gøre, fortæller Marianne Quorning. Bag sponsoraterne står fem lokale virksomheder samt enkelte privatpersoner, der har givet omkring 50.000 kroner til gedefolden tilsammen.

Gedefolden er sat op, mens en lokal tømrer fra Ejby arbejder på et læskur til gederne.



I starten af marts regner Marianne Quorning med, at der vil ankomme tre geder til plejehjemmet.



Egebo låner de tre geder af Torkild Kjær fra Lunderskov, som skal sørge for klovbeskæring og vaccination af gederne, mens det er plejehjemmet selv, der skal fodre og holde rent ved gederne.

Plejehjemmet Egebo har fået 50.000 kroner i sponsorater til at bygge gedefolden og et læskur. Foto: Peter Leth-Larsen

Til gavn og glæde Det er ikke uden grund, at Egebo har valgt, at der skal flytte geder ind på plejehjemmet. I Middelfart Kommune arbejder man efter det princip, som hedder The Eden Alternative, som går ud på at forhindre ensomhed, hjælpeløshed og kedsomhed. Og som en del af den strategi, flytter gederne ind på Egebo. - Geder er sociale dyr og sjove at kigge på. Der bor mange tidligere landmænd her ved os, som måske har haft geder på deres gård, så geder kunne være sjovt at få heroppe, og så er de nemme at passe, siger Marianne Quorning. Derudover er plejehjemslederen ikke i tvivl om, at gederne kan være med til at skabe mere glæde, spontanitet og trivsel blandt de ældre, da de ældre får mulighed for at komme ud at klappe og fodre gederne.

En del af nærmiljøet Med gedernes indflytning til foråret, ser plejehjemsleder, Marianne Quorning, frem til, at omverdenen bliver en mere integreret del af plejehjemmet. - Førhen har plejehjemmet været en lille oase for sig selv, men jeg vil gerne åbne mere op, så folk udefra også kan se, hvad det vil sige at være på plejehjem. Men inden gedefolden kunne blive en realitet, har forslaget været i en beboerhøring ved alle naboer, da det ikke er tilladt at opføre en gedefold i en byzone. - Alle naboer er blevet hørt, og har godkendt, at vi laver en gedefold herovre, så det er dejligt at vide, at nærmiljøet bakker op om idéen.

Omverdenen skal med Udover en gedefold håber Marianne Quorning også, at plejehjemmet i fremtiden kan få etableret en legeplads, som lokale dagplejere og børnehavebørn kan benytte sig af. - Jeg har fat i et firma, der har tegnet tegninger, hvor vi over tid kan bygge en legeplads, som kan udvides med tiden. Det vil gøre, at vores beboere har endnu en ting at gå ud i haven for. Derudover fortæller Marianne Quorning, at det er vigtigt, at plejehjemmet fokuserer på, at udemiljøet skal være velfungerende i en sådan grad, at der er noget, som alle plejehjemmets beboere synes om.